De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames (JNE), divulgados hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, na 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário foram realizadas 76.886 provas em 24 disciplinas.

As classificações médias foram positivas na esmagadora maioria, mas houve três disciplinas em que as notas não chegaram aos 10 valores.

A média mais baixa foi a Literatura Portuguesa, com 8,3 valores entre os 118 alunos avaliados, seguida de Matemática A (9,6 valores) e Filosofia (9,9 valores).

Matemática A foi também uma das provas mais concorridas, realizada por 11.726 alunos, além de Física e Química A (12.027 provas), Português (12.702 provas) e Biologia e Geologia (17.052 provas).

Entre as disciplinas com, pelo menos, 1.000 provas realizadas, foi a Inglês que os alunos tiveram melhor nota, alcançando uma média de 15,1 valores, seguida de Desenho A (14,5 valores) e Economia A (11,7 valores).

Em comparação com a 2.ª fase do ano passado, as classificações melhoraram significativamente a Português, Inglês, História A, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Desenho A, com diferenças de entre nove e seis pontos.

Por outro lado, pioraram a Física e Química A, Geometria Descritiva A, Biologia e Geologia e Economia A, entre 10 e sete pontos.

"Na 2.ª fase, a avaliação da componente de produção e interação orais dos exames nacionais de línguas estrangeiras envolveu 1.882 avaliações da componente oral, das quais 1.566 a Inglês, 161 a Espanhol, 58 a Espanhol, 49 a Alemão, 47 a Francês e 1 na disciplina de Italiano", refere a nota do JNE.

Hoje, foram também publicados os resultados das 6.230 provas finais de 9.º ano, realizadas em 1.219 escolas.

Neste caso, refere a tutela, a 2.ª fase destinou-se aos alunos que conseguiram concluir o 3.º ciclo, "naturalmente, os alunos que demonstraram maiores dificuldades ao longo do ano letivo".

Em relação à 1.ª fase, as classificações médias foram mais baixas, fixando-se nos 44 pontos, numa escala de 0 a 100, a Português e nos 25 pontos a Matemática.

