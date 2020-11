Em declarações na audição conjunta da Comissão da Saúde e da Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, a governante recusou qualquer "prurido" ideológico no recurso a outros setores, face a uma interpelação do CDS sobre a possibilidade de requisição, reiterando que o Governo está "a negociar desde há vários meses" e que não desistiu da negociação com os demais parceiros no sistema nacional de saúde.

"Não temos tido respostas à doença covid fora do SNS. Não temos tido, ora por razões infraestruturais, ora por razões de dificuldade e de incerteza, perfeitamente compreensíveis e que tentaremos negociar e acomodar. Não queiram envolver o SNS, os portugueses e a atividade assistencial em guerras que não existem. Estamos cá para trabalhar e servir os portugueses, não para servir guerras que não interessam a ninguém", afirmou.

No momento de maior tensão até ao momento na discussão na sala do plenário do parlamento, Marta Temido fez questão de lembrar a autorização pelo Conselho de Ministros de hoje de "uma despesa de 33 milhões de euros para atividade realizada fora do SNS" em diversos hospitais para responder a populações com necessidades assistenciais.

"Estamos disponíveis para o fazer sempre que seja necessário e interessados em fazê-lo sempre que seja necessário", frisou a ministra, sem deixar de sublinhar a exigência do Governo na gestão do orçamento de 12 mil milhões de euros para o SNS: "Temos o dever de gastar esta verba adequadamente e de retirar a máxima eficiência possível dos meios que são postos à nossa disposição".

Paralelamente, Marta Temido rebateu críticas ao uso da telemedicina como forma de recuperação da atividade assistencial no SNS em função dos constrangimentos colocados pela covid-19, ao defender que este método foi também uma aposta de "outros países como forma de reagir e manter respostas às necessidades assistenciais" e sustentou a sua validade com o cumprimento de diversos critérios.

"Esta atividade é sempre realizada por um profissional de saúde, é objeto de registo e tem um conjunto de requisitos para que possa ser contabilizada como atividade de saúde. Não há uma menor valia, embora haja uma diferenciação óbvia entre um contacto presencial e um contacto à distância", notou, adiantando ainda que o "ministério da Saúde está a construir um referencial de validação deste tipo de atividade".

Ainda sobre meios de atendimento à distância, Marta Temido avançou no início da audição que a linha SNS24 atingiu um novo máximo de chamadas, passando de "uma média, no início da pandemia, de 3.500 chamadas para 41.664 chamadas recebidas" na terça-feira.

Portugal contabiliza hoje mais 46 mortos relacionados com a covid-19 e 4.410 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.740 mortes e 161.350 casos de infeção, estando hoje ativos 67.157 casos, mais 1.857 do que na quarta-feira.

