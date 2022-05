Apresentando uma programação diversificada, o Município da Marinha Grande, no distrito de Leiria, adiantou que as festas deste ano trarão novidades ao recinto do evento, que vai ter como tema o "Ano Internacional do Vidro", e uma maior componente de sensibilização ambiental.

Mariza, Diogo Piçarra, Wet Bed Gang e Cuca Roseta encabeçam o cartaz, que integra também grupos locais, atividades radicais e animação infantil comemorativa do Dia Mundial da Criança, a decorrer em dois palcos (Palco Cidade e Palco Stephens) e no recinto do Parque da Cerca.

As Festas da Cidade 2019 registaram uma afluência de cerca de 110 mil pessoas. Dois anos depois do interregno devido à pandemia, o Município da Marinha Grande estima aumentar o público visitante, numa edição mais exigente.

A vereadora da Cultura, Ana Alves Monteiro, citada num comunicado de imprensa, disse esperar que "a edição deste ano das Festas da Cidade seja ainda mais visitada pelo público, que tanto anseia retomar a sua participação nas atividades culturais e de lazer, após o tempo de interregno devido à pandemia".

Para isso, "o município está a organizar um evento com uma maior aposta na animação, na segurança, no conforto dos visitantes e, sobretudo, na sustentabilidade ambiental".

A autarca do movimento independente +MpM destacou, ainda, como outras novidades, "a decoração e sinalética do espaço alusiva ao Ano Internacional do Vidro e a colocação de mais infraestruturas de apoio no recinto".

Na concretização das Festas da Cidade "volta a ser imperioso o envolvimento das associações do concelho, a quem o município muito agradece, que irão dinamizar a zona da gastronomia e protagonizar muitas das atuações culturais".

O evento integra as comemorações do Dia Mundial da Criança, nos dias 04 e 05 de junho, cuja participação é gratuita, com enfoque para iniciativas ambientais e pedagógicas, incluindo também atividades radicais, para o público mais jovem e adultos.

A tenda orbital da Zona da Gastronomia é, este ano, maior, ocupando cerca de 100 metros de comprimento, com 31 associações representadas, área de refeições com mesas e bancos, e ilhas de limpeza.

O recinto do Parque da Cerca terá também a Área da Saúde, com posto de socorro, informação e sensibilização e realização de rastreios.

Haverá ainda zonas de exposição de artigos regionais, produtos e serviços comerciais.

As Festas da Cidade continuam a afirmar-se como um Ecoevento, tendo sido o primeiro evento apoiado pela Valorlis com preocupações ambientais, desde 2015, o que traduz o compromisso do Município da Marinha Grande em mobilizar todos os participantes para o aumento das quantidades de resíduos, recolhidas todos os anos.

Além da existência de locais para separação de resíduos, vão existir copos reutilizáveis e dois pontos de lavagem.

É disponibilizado um serviço especial de transporte pela TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, do Parque Municipal de Exposições e do Estádio Municipal para o Parque da Cerca.

Haverá sempre atividades culturais, música ambiente, tasquinhas, doçaria, área da saúde, área empresarial, tenda de exposição de produtos e serviços comerciais e passeios a cavalo.

