À chegada à escola, cerca das 16:30 (18:30 em Lisboa), Marcelo Rebelo de Sousa tinha à espera um grupo de alunos, que cantou a "Canção de Embalar", de Zeca Afonso.

De seguida, está no roteiro a feira do livro da capital, onde Marcelo deverá ser recebido pelo seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, que o convidou para participar nas comemorações dos 50 anos de libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal, na quarta-feira.

Nas cerimónias centrais, no próprio campo, participa também Umaro Sissoco Embaló, chefe de Estado da Guiné-Bissau, e o ministro da Defesa de Angola, João Ernesto dos Santos, em representação do Presidente angolano, João Lourenço.

Estará assim completo o leque de quatro países de origem dos presos políticos.

A visita acontece dias depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter suscitado o tema das reparações coloniais por parte de Portugal, ao qual o Presidente cabo-verdiano reagiu hoje, dizendo que o tema requer serenidade.

Hoje, o chefe de Estado português vai continuar na capital, onde, depois de visitar a feira do livro e a exposição "25 de Abril - Antes e Depois", no Arquivo Histórico de Cabo Verde, se irá encontrar com a comunidade portuguesa.

O dia 01 de maio será passado por inteiro no antigo campo de concentração do Tarrafal, hoje Museu da Resistência, com um programa que inclui o descerramento de uma placa comemorativa, uma sessão especial com os chefes de Estado e uma conferência sobre o campo do Tarrafal pelo historiador Victor Barros.

À tarde, os presidentes realizam uma visita guiada ao campo e as comemorações do dia terminam com um concerto com Mário Lúcio (Cabo Verde), Teresa Salgueiro (Portugal), Paulo Flores (Angola) e Karyna Gomes (Guiné Bissau), com entrada livre.

Na quinta-feira, último dia da visita, Marcelo estará na Praia, começando o dia com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral.

Seguem-se encontros com o homólogo José Maria Neves, com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa preside à assinatura de um acordo de parceria entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e a Inforpress - Agência Cabo-verdiana de Notícias, relativo ao processo de capacitação profissional da comunicação social em Cabo Verde, em parceria com a Lusa, Agência de Notícias de Portugal.

A visita termina com uma aula magna sobre "Democracia em Tempo de Crises", na Universidade de Cabo Verde.

LFO // MLL

Lusa/Fim