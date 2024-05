Das 16 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, nove desceram, seis subiram e uma ficou inalterada (Corticeira Amorim).

A Galp avançou para 19,92 euros e, sentido contrário, a Altri liderou as descidas, em ex-dividendo, com uma queda de 4,89% para 5,25 euros.

Os acionistas da Altri aprovaram a distribuição de mais de 51 milhões de euros em dividendos, relativos ao exercício de 2023, ou seja, 0,25 euros por ação.

As principais bolsas europeias fecharam no 'vermelho', com Paris a descer 0,67%, Milão 0,64%, Frankfurt 0,22%, Londres 0,09% e Madrid 0,04%.

