"Eu convidei o Presidente Borut Pahor a ir a Portugal e ele aceitou. Ficou de dizer quando é que o meu amigo Borut irá a Portugal, no meio dos afazeres da presidência eslovena, porque é preciso continuar a aprofundar estas relações", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa falava em conferência de imprensa no Palácio Presidencial esloveno, onde se reuniu com o Presidente da Eslovénia, Borut Pahor, e onde ofereceu ao seu homólogo o Grande Colar da Ordem do Infante D. Henrique, a mais alta condecoração oferecida pelo Estado português a civis, tendo recebido, reciprocamente, a Ordem de Mérito eslovena para Serviços Distinguidos.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que é preciso ir "mais longe" no conhecimento recíproco entre a cultura eslovena e portuguesa, e nomeadamente na área da "educação", "qualificação", "digital", "energia" e "cooperação económica e financeira".

"Estas relações estão a crescer, isto também é a Europa: a Europa faz-se de se conhecer a Europa, aqueles que podem conhecer, e aqueles que nunca pensaram poder conhecer, mas que, através da escola, através de programas de cooperação profissional, aqui veem e aqui virão mais no futuro", apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes de se deslocar ao palácio presidencial para o encontro com Borut Pahor, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu, por volta das 10:00 (09:00 de Lisboa), a uma cerimónia de boas-vindas na Praça do Congresso, no centro da capital eslovena, onde foram executados os hinos esloveno e português.

Durante a cerimónia, o Presidente da República deslocou-se ainda até ao Memorial às Vítimas de Todas as Guerras, que se encontra na mesma praça, para colocar uma coroa de flores.

Após o encontro com o Presidente esloveno, Marcelo Rebelo de Sousa ainda irá visitar a Assembleia Nacional antes de almoçar com o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, na Villa Podroznik.

À tarde, o Presidente da República irá visitar o Castelo de Bled, a cerca de 55 quilómetros da capital eslovena.

Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se atualmente numa deslocação oficial à Eslovénia, tratando-se do primeiro Presidente da República a visitar o país desde Jorge Sampaio, em abril de 1999.

TEYA // SF

Lusa/Fim