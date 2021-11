O anúncio foi feito pela Presidência da República cabo-verdiana, e a condecoração vai acontecer no âmbito da visita que Marcelo Rebelo de Sousa vai realizar a Cabo Verde para a tomada de posse do novo Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, em ato que acontece na terça-feira, na Assembleia Nacional do país, na Praia.

Jurista, professor universitário e escritor, Jorge Carlos Fonseca, 71 anos, cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República de Cabo Verde, tendo sido reconduzido ao cargo em 02 de outubro de 2016 (eleição à primeira volta, com 74% dos votos).

A medalha de Ordem de Camões é a mais recente ordem honorífica portuguesa, criada em junho, e a primeira foi atribuída ao reaberto Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, no Brasil.

O Governo português aprovou em 09 de junho o decreto-lei que integra a Ordem de Camões na Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas e regulamenta esta condecoração criada em 1985 com o objetivo de distinguir quem "preste serviços relevantes à língua portuguesa".

"Foi aprovado o decreto-lei que altera a Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas, integrando no seu âmbito a Ordem de Camões", lê-se no comunicado divulgado na altura no final da reunião do Conselho de Ministros.

Ainda na segunda-feira, o Presidente português vai realizar um encontro com a comunidade portuguesa e uma visita à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade Velha, concelho da Ribeira Grande de Santiago, e património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi reabilitada e entregue em julho de 2020, enquadrado no Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades do Governo, com o financiamento da Cooperação Portuguesa em 50 mil euros.

Durante as intervenções, foi realizada também o restauro da capela gótica no interior da igreja, num financiamento considerado "emblemático" no domínio da cooperação no setor da Cultura.

As intervenções contaram com a colaboração de técnicos do Instituto Politécnico de Tomar, da Universidade do Aveiro e do Centro de Humanidade da Universidade Nova de Lisboa.

Esta vai ser a quinta deslocação oficial do Presidente da República português a Cabo Verde, sem contar com escalas, depois da anterior em maio, de apenas cerca de quatro horas e limitada à cidade da Praia.

Na altura, manteve uma reunião e almoço de trabalho com Jorge Carlos Fonseca, com quem tem uma declarada relação de amizade.

Durante o primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma visita de Estado ao país, em abril de 2017, participou na cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), na ilha do Sal, em julho de 2018, e comemorou o 10 de junho de 2019, com visitas às ilhas de Santiago e São Vicente.

