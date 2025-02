Na capital brasileira, na terça-feira de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelo Presidente do Brasil, Lula da Silva, no Palácio do Planalto, que ao fim do dia lhe oferecerá um banquete de Estado, no Palácio Itamaraty.

O chefe de Estado irá chegar ao Recife ainda no domingo, mas só terá programa oficial a partir do dia seguinte. Pela parte do Governo, estará acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Não se tratando de uma visita de Estado, a sua comitiva não inclui deputados.

Segundo o programa desta visita, hoje divulgado, no Recife, na manhã de segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa visitará o Real Hospital Português de Beneficência, e mais tarde irá receber um doutoramento 'honoris causa' pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UEFP).

O último ponto do seu programa na capital do estado nordestino de Pernambuco será um encontro com a comunidade portuguesa no Gabinete Português de Leitura.

Já em Brasília, na terça-feira, após a cerimónia de boas-vindas no Palácio do Planalto, Marcelo Rebelo de Sousa terá também encontros no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal.

Antes do banquete de Estado, haverá a cerimónia entrega do Prémio Camões de 2024 à poeta brasileira Adélia Prado, com intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, estará nestes dois pontos últimos do programa do Presidente da República.

Na quarta-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa estará de regresso a Portugal, será Luís Montenegro a reunir-se com Lula da Silva, durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, à qual levará 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP, seguindo depois de Brasília para São Paulo, para um fórum económico.

Neste seu terceiro mandato como Presidente do Brasil, Lula da Silva esteve em Portugal, em abril de 2023, para uma visita de Estado, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, para a 13.ª Cimeira Luso-Brasileira e a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, quando estava em funções o anterior Governo do PS chefiado por António Costa.

Esta visita do Presidente português, seguida de cimeira entre governos, segue o mesmo modelo de há dois anos.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Lula da Silva no Palácio de Belém, em Lisboa, ainda enquanto Presidente eleito, em 18 de novembro de 2022.

Depois, em 01 de janeiro de 2023, esteve em Brasília na posse de Lula da Silva como Presidente, que o recebeu, no dia seguinte, no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

