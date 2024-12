"Não pedi, não. Não, não, não disse queria, não. Disse que já havia e que era fundamental e que para mim era um ponto que neste momento era fundamental, havia. E da parte do Presidente, da parte Governo há uma cooperação total em termos estratégicos", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na cidade da Praia.

O chefe de Estado falava aos jornalistas durante um passeio a pé com o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, antes de participar numa sessão integrada nas comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde.

Nesta ocasião, foi questionado sobre as declarações que fez na quarta-feira perante o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quando recebeu cumprimentos de boas festas do Governo, no Palácio de Belém, defendendo que "não basta a solidariedade institucional" e que "é fundamental haver no presente a cooperação estratégica".

Interrogado se não fez essas declarações por considerar que não há suficiente cooperação estratégica com o executivo PSD/CDS-PP, o chefe de Estado respondeu: "Não, não".

"Eu disse é que é hoje mais reforçada por causa da situação internacional e por causa das questões que temos de enfrentar no mundo e na Europa. Mas já é cooperação mais reforçada neste momento", acrescentou.

IEL/RS (PMF) // ACL

Lusa/Fim