O grupo, composto por um total de 1.056 pessoas, foi registado durante uma campanha massiva realizada pelas autoridades em 2019 no Maláui, disse André Matusse, cônsul de Moçambique naquele país vizinho, citado hoje pelo diário O País.

"Esta campanha não observou alguns aspetos da própria lei. Ou seja, há um limite de idade para que um cidadão nacional seja registado fora de Moçambique e, neste caso, não foi respeitado esse limite", declarou André Matusse.

As anomalias no registo das pessoas foram constatadas quando os documentos foram remetidos as conservatórias em Moçambique.

"O Governo está a par desta situação e creio que está a trabalhar para uma solução", acrescentou André Matusse.

A decisão de anular os documentos de 1.056 pessoas deixou a comunidade moçambicana naquele país vizinho indignada.

"Nós ficámos muito confusos e muito chocados. Parece que nós estávamos a enganar as pessoas [que foram registadas]", declarou ao diário O País William Sousa, presidente da comunidade moçambicana no Maláui, entidade que esteve envolvida na organização da campanha.

