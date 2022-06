O evento, de entrada gratuita, vai contar com 20 tasquinhas e 20 artesãos, num certame que terá também gastronomia ucraniana confecionada por refugiados, explicou a Câmara Municipal de Penacova, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As festas, que vão decorrer pela primeira vez no centro da vila, vão ainda contar com atuações de Ruizinho de Penacova, P*ta da Loucura, Remember, Mesa para Cinco e Rock n' Riders, acrescentou aquela autarquia do distrito de Coimbra.

"Decidimos trazer as festas do município para o centro da vila de Penacova porque queremos ajudar o comércio local, dar vida e visibilidade a esta zona, que precisa da nossa atenção. Felizmente, mais de 90% dos comerciantes já mostraram interesse em ter os seus estabelecimentos abertos no horário alargado das festas e, inclusive, em fazer promoções especiais para atrair clientes, o que demonstra a razão que nos assiste ao mudar o local do certame, trazendo-o para o coração da sede do município", afirmou o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, citado na nota de imprensa.

O cartaz de animação das festas irá repartir-se por três palcos, contando com a participação de ranchos, filarmónicas e outros grupos do concelho, para além de animação itinerante pelas ruas de Penacova.

"Pela primeira vez, vamos ter uma grande área só de artesanato, com uma oferta muito diversificada e muito interessante de produtos. E vamos também entregar as tasquinhas apenas às associações locais, que precisam muito de ser ajudadas e nós sabemos que as receitas conseguidas nestes quatro dias de festa serão francamente importantes para as coletividades fazerem face a uma série de despesas", salientou Álvaro Coimbra.

Para além da animação cultural, o certame conta ainda com uma programação na área do desporto, como trail ou caminhadas, assim como uma zona dedicada em exclusivo às crianças.

JGA // SSS

Lusa/Fim