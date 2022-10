Numa sessão que decorreu hoje no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, o produtor e diretor do festival, Paulo Branco, revelou que o realizador canadiano estará na abertura do LEFFEST, a 10 de novembro, para apresentar, em antestreia, o filme "Crimes do Futuro".

O festival, que termina a 20 de novembro, fecha com o documentário "All the Beauty and the Bloodshed", da realizadora norte-americana Laura Poitras, sobre a artista Nan Goldin, que lhe valeu o Leão de Ouro este ano em Veneza.

Laura Poitras surge como uma das convidadas do festival e, segundo Paulo Branco, a fotógrafa Nan Goldin também foi convidada, mas não está ainda confirmada a presença dela.

Nan Goldin estará no Porto a 28 de novembro para receber um Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Lusófona.

Noutros destaques do LEFFEST, que acontecerá repartido pelo cinema Nimas e Teatro Tivoli, em Lisboa, e pelo Centro Cultural Olga Cadaval e MU.SA -- Museu das Artes, em Sintra, o ator e produtor norte-americano John Malkovich apresentará o espetáculo "The Infamous Ramirez Hoffman", a partir de textos do escritor Roberto Bolaño, e haverá atuações de Dino D'Santiago e do saxofonista Archie Shepp.

Este ano, o festival propõe uma reflexão sobre prisões, com um programa intitulado "Romper as Grades", no qual estará presente a ativista e ensaísta norte-americana Angela Davis, autora de obras como "A Liberdade é uma Luta Constante" e "As Prisões Estão Obsoletas?".

Neste contexto, a Companhia Olga Roriz fará um espetáculo numa colaboração com um grupo de reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó.

Entre os convidados anunciados, com Paulo Branco a sublinhar que estarão disponíveis para sessões de contacto com o público, estão os realizadores Abel Ferrara, Aleksandr Sokurov, Cristi Puiu, Darezhan Omirbayev, Stephen Frears e Jerzy Skolimowski, a produtora Ewa Piakowska e os atores Alicia Vikander e Michael Fassbender.

Da programação, disponível na página oficial do festival, fazem parte ainda os filmes "Armageddon Time", de James Gray, "White Noise", de Noah Baumbach, "Decision to leave", de Park Chan Wook, "Master Gardener", de Paul Schrader, e "Nostalgia", de Mario Martone.

"Nação Valente", de Carlos Conceição, e "Vadio", primeira longa-metragem de Simão Cayatte, também serão mostrados no festival.

O júri do festival é presidido este ano pelo cineasta Olivier Assayas, contando ainda com Julie Dash, "cineasta do movimento L.A. Rebellion", o arquiteto francês Rudy Ricciotti e a atriz Joana Ribeiro.

Entre as retrospetivas, será dada especial atenção a todo o cinema do realizador português Sérgio Tréfaut, de quem será ainda exibido o mais recente filme, "A Noiva", e à carreira do ator canadiano Jim Carrey.

No MU.SA -- Museu das Artes de Sintra estarão patentes as exposições "L.A. Rebellion -- Uma Viagem com Ben Caldwell Através da História e do Legado do Movimento" e "Arte Entre Ruínas: Sublimação Artística na Faixa de Gaza", da pintora Malak Mattar.

