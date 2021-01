Um moçambicano, de 64 anos, morreu na terça-feira durante o internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, indica uma nota de atualização de dados sobre a covid-19 enviada à comunicação social.

Com os 125 novos casos anunciados hoje, Moçambique contabiliza um cumulativo de 19.667 infeções, das quais 19.351 são de transmissão local e 316 são importadas.

Em Moçambique há ainda 72 pessoas dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, que elevam o cumulativo para 17.141 (87%).

Das pessoas ainda infetadas no país, a cidade de Maputo, capital, continua a registar mais casos, com 1.596, seguida da província de Maputo, com 272 casos, e em terceiro lugar está a província de Cabo Delgado, com 108.

Desde o anúncio da primeira infeção em Moçambique, em 22 de março, foram testados cumulativamente 279.453 pessoas suspeitas, 752 das quais nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 68.755 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países lusófonos, Angola regista 410 óbitos e 17.756 casos, seguindo-se Moçambique (172 mortos e 19.667 casos), Cabo Verde (113 mortos e 11.983 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.286 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.455 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

