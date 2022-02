O homem de 56 anos foi sequestrado no sábado de manhã no interior de uma loja de bebidas da baixa moçambicana onde três indivíduos entraram, pelo menos um deles armado, e levaram a vítima para um carro parado à porta, no qual fugiram do local, confirmou fonte oficial da polícia.

As autoridades anunciaram, entretanto, a detenção de um suspeito de envolvimento no crime, graças a imagens de videovigilância e remeteram declarações sobre o assunto para segunda-feira.

O jornal Notícias identifica a empresário sequestrado como Bharat Kumar.

Na segunda-feira, Huseyin Sozen, proprietário da firma Umran Construções, foi sequestrado junto a uma das principais artérias da capital, durante a tarde, quando um grupo de desconhecidos armados intercetou a vítima e a obrigou a entrar num automóvel.

Após um período de relativa acalmia, as cidades moçambicanas, principalmente a capital do país, voltaram a ser assoladas desde 2020 por uma onda de raptos, visando principalmente homens de negócios ou seus familiares.

Em novembro de 2021, a Polícia da República de Moçambique lançou a formação de uma força mista para responder a este tipo de crime, um grupo de oficiais que vão ser capacitados por especialistas ruandeses durante seis meses.

