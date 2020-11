Nas últimas 24 horas, registaram-se mais três mortes, dois homens e uma mulher, angolanos, com 54, 62 e 66 anos, bem como a recuperação de 84 pessoas com a doença.

Dos novos casos, 233 foram notificados em Luanda, 22 em Benguela, 17 no Cuanza Norte, seis em Cabinda, cinco no Cuanza sul e na Lunda Sul, e um no Namibe, com idades entre 4 meses e 81 anos.

Foram diagnosticados em 179 pessoas de sexo masculino e 110 do sexo feminino.

No total, foram já notificados 12.102 casos de covid-19 em Angola, dos quais 299 óbitos.

Foram processadas 168.959 amostras até à data, das quais 2.204 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 43.913 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 299 óbitos e 12.102 casos, seguindo-se Cabo Verde (97 mortos e 9.149 casos), Moçambique (97 mortos e 13.391 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.089 casos), Guiné-Bissau (42 mortos e 2.414 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 958 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim