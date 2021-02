Segundo um comunicado de atualização de dados sobre a pandemia em Moçambique, o número de mortes no país subiu para 551 e o de casos para 51.800, dos quais 62% são considerados recuperados e 292 estão internados.

Maputo, a capital do país, acumula 80% do total de internados, assim como o maior número de casos ativos, 10.408, dos mais de 18.000 no país.

Desde que foi declarado o vírus em Moçambique, em março, já foram testadas mais de 300 mil pessoas suspeitas de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

