A segunda fase do Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior foi lançada em maio e, segundo anunciou hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foram aprovadas as candidaturas de mais de 20 instituições, públicas e privadas.

"Com esta segunda fase de candidaturas, o Governo pretendeu alargar o incentivo ao desenvolvimento de mecanismos de apoio à integração académica dos novos estudantes e à promoção do seu sucesso", refere o comunicado.

Na segunda fase, foram financiadas em cerca de 3,7 milhões de euros universidades e politécnicos da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve, e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que não tinham sido incluídas na primeira fase.

O objetivo do programa é que as instituições adotem práticas inovadoras de ensino, aprendizagem e avaliação e reforcem as "práticas de autoaprendizagem e de trabalho em equipa, bem como a implementação de programas de tutoria e mentoria".

Na primeira fase, concluída no início do ano, já tinham sido financiadas, em cerca de 6,6 milhões de euros, 24 instituições das chamadas regiões de convergência (Norte, Centro e Alentejo), uma vez que o financiamento era garantido pelo Fundo Social Europeu, através do Programa Operacional Capital Humano.

"Consideradas as duas fases o programa já atribuiu este ano mais de 10 milhões de euros para reduzir o abandono no ensino superior", sublinha a tutela.

Destinada, sobretudo, aos alunos inscritos pela primeira vez no ensino superior, o executivo sublinha que se trata de uma "iniciativa sem precedentes na promoção do sucesso académico e no combate ao abandono".

