Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano adiantou que os laboratórios de virologia analisaram 479 amostras na segunda-feira, dos quais 98 deram resultado positivo para a covid-19, em que a grande novidade são os primeiros casos registados nos concelhos do Paul e da ilha-concelho da Brava.

Com cinco casos cada, esses dois fazem com que agora todos os 22 municípios do país tenham casos de covid-19, cujo primeiro foi registado a 19 de março na ilha da Boa Vista.