As vítimas morreram afogadas na área de reserva de água dentro da concessão mineira, após 150 mineiros ilegais terem invadido o local por volta das 05:00 (04:00 de Lisboa) de quarta-feira, procurando pedras preciosas, indicou uma nota enviada hoje à Lusa.

"O pessoal da MRM esteve no local, juntamente com a polícia, e ajudou na operação de salvamento e resgate", referiu a nota, acrescentando que um outro garimpeiro foi resgatado com vida.