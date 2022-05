Em 11 de maio, 6.029.705 ucranianos tinham procurado refúgio fora do país, primeiro nos países vizinhos, antes de continuarem a sua viagem para outros países, de acordo com o site dedicado do ACNUR.

A Polónia abriga de longe o maior número de refugiados: 3.272.943 ucranianos em 11 de maio.

