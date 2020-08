As munições, que estavam enterradas, foram encontradas por um homem no distrito de Mandlakazi, quando abria uma cova em sua casa para depositar lixo e, de imediato, comunicou à polícia, disse à Lusa Carlos Macuácua, chefe do departamento de relações públicas da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza.

"Tudo indica que estavam armazenadas num recipiente, pois tinham vestígios de saco e de plástico quando as encontramos", explicou.