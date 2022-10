Mais de duas centenas de ocorrências devido a chuva e trovoada

(CORREÇÃO) Lisboa, 29 out 2022 (Lusa)- Duas centenas de ocorrências registaram-se hoje entre as 00:00 e as 12:00 em todo o país devido a chuva forte e trovoada, disse o oficial de operações do comando nacional da ANEPC à agência Lusa.