De acordo com as últimas informações, as equipas de limpeza recuperaram quase 21.000 litros de petróleo bruto no Oceano Pacífico e cerca de 78.200 quilos de detritos petrolíferos da linha de costa.

Grande parte da recuperação de petróleo no oceano tem sido conseguido graças a mais de 4.200 metros de barras de contenção colocadas pelas autoridades nas águas ao largo da costa da Califórnia, de acordo com o Comando Unificado.

Para continuar a pesquisar a extensão do derrame, a Guarda Costeira programou cinco voos para sexta-feira, depois de completar quatro na quinta-feira.

O petróleo espalhou-se por uma área que cobre aproximadamente 33 quilómetros quadrados do Oceano Pacífico, de acordo com a última atualização oficial.

Enquanto a fuga de petróleo começou no sábado passado a partir de um oleoduto que transporta petróleo bruto da plataforma offshore de Elly ao largo de Huntington Beach, o derrame já afetou outras zonas costeiras, incluindo Newport Beach, Laguna Beach e Dana Point, todas em Orange County, a sul de Los Angeles.

"Para sua segurança, os residentes de Orange County são aconselhados a evitar qualquer contacto com petróleo visível nas praias", disse o Comando Unificado numa declaração.

O grupo disse ter enviado várias equipas de avaliação a diferentes áreas do condado de San Diego, mais a sul, na sexta-feira, para procurarem sinais visíveis de petróleo.

Até agora, a fonte do derrame é desconhecida, mas as autoridades estão a investigar se uma âncora de barco poderia ter sido a causa , disse o presidente e CEO da Amplify Energy, Martyn Willsher.

MIM // MIM

Lusa/Fim