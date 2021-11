"No dia 24 de novembro, foi possível vacinar 55.971 pessoas com a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e 51.329 com a vacina contra a gripe (5.545 em farmácias)", informou o ministério, em comunicado.

As pessoas que foram inoculadas com a vacina da Janssen vão também poder receber a dose de reforço 90 dias após a administração da primeira dose, adianta.

A modalidade "Casa Aberta" está disponível para as pessoas com 75 ou mais anos que tenham a vacinação completa e queiram vacinar-se com a dose de reforço e/ou contra a gripe, assim como o agendamento local para utentes elegíveis, "sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas, até chegar aos 65 anos", explica o documento.

É igualmente possível o auto agendamento para pessoas com 65 anos ou mais (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/) e mantém-se a convocatória através de SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a COVID-19 ou apenas para a vacina contra a gripe, se não forem elegíveis para covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.173.915 mortes em todo o mundo, entre mais de 258,92 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.385 pessoas e foram contabilizados 1.133.241 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

