A informação foi avançada pelas autoridades de Macau durante a conferência de imprensa diária sobre a covid-19.

A partir de hoje, às 06:00 locais, os trabalhadores não residentes que têm domicílio na cidade de Zhuhai ou são titulares de cartão de residência daquela cidade puderam entrar no território sem obrigatoriedade de quarentena de 14 dias.

Estes trabalhadores têm de ser portadores de um "certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico ou de certificado de coleta de amostra para o teste de ácido nucleico que se reporte aos últimos sete dias, emitido por instituições qualificadas, reconhecidas pela autoridade sanitária ou pela cidade de Zhuhai", segundo um despacho do chefe do Governo de Macau, Ho Iat Seng.

Quanto à data de entrada dos restantes trabalhadores não residentes, o Governo de Macau pediu paciência e que "passo a passo, de forma faseada e forma gradual" a situação poderá alterar-se.

"O risco já não é tão alto na cidade de Zhuhai", em comparação com outros países e regiões, justificaram as autoridades.

Na mesma conferência de imprensa, o Governo de Macau anunciou que as aulas para os alunos do primeiro ao sexto ano recomeçam, de forma faseada, até ao dia 01 de junho, depois de cerca de três meses suspensas devido à pandemia da covid-19.

Esta decisão surge no dia em que as aulas recomeçaram para os alunos do sétimo ao nono ano e uma semana depois de terem arrancado as aulas para os alunos do ensino secundário.

Macau cumpre hoje 33 dias sem novos casos confirmados da covid-19 e do total de 45 infetados desde que o surto começou apenas três continuam em tratamento.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

