Mais de 700 pessoas detidas na Bielorrússia em dia de pootestos contra Lukashenko

Mais de 700 pessoas foram detidas durante as manifestações que regressaram no domingo às ruas da Bielorrússia para contestar a reeleição do Presidente Alexander Lukashenko, naquela que terá sido a mais dura repressão policial em várias semanas de protestos.