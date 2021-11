A Guiné-Bissau pretende vacinar até 638.147 pessoas com 18 anos ou mais em todo o território nacional para que seja atingido o objetivo de vacinar 70% da população.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Alto Comissariado, na segunda-feira, 330.766 pessoas, cerca de 48,3%, já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 194.453, cerca de 28,4%, têm vacinação completa.

Das 330.766 pessoas que já receberam uma dose da vacina, os homens continuam a representar o maior número de pessoas vacinadas.

Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau, com cerca de dois milhões de habitantes, registou um total acumulado de 6.402 casos positivos e 144 vítimas mortais.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

