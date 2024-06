De acordo com o diário israelita "Haaretz", a polícia de Telavive deteve um total de 33 pessoas no âmbito dos protestos antigovernamentais de sábado à tarde, após o resgate de quatro reféns detidos na Faixa de Gaza durante uma operação do exército israelita no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do enclave palestiniano.

Durante as manifestações, em que Netanyahu foi "criticado por ter visitado apenas os reféns resgatados, ignorando as famílias em luto", a polícia dispersou a multidão com canhões de água, segundo o The Times of Israel.

Os protestos antigovernamentais também tiveram lugar noutras partes do país, como Haifa e Beersheba. Os manifestantes exigiram eleições em Israel e um acordo para libertar os restantes reféns mantidos em cativeiro em Gaza pelo Hamas.

Centenas de pessoas manifestaram-se também em Jerusalém, onde, tal como noutras cidades, criticaram o governo por ter anunciado as mortes de Chaim Peri, de 79 anos, Yoram Metzger, de 80 anos, Amiram Cooper, de 84 anos, e Nadav Popplewell, de 51 anos.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou uma proposta em três fases para um cessar-fogo em Gaza e o regresso a casa dos reféns em troca da libertação dos prisioneiros palestinianos, mas as partes não chegaram a acordo desde então.

JGO // APN

Lusa/Fim