De acordo com a ANEPC, o incêndio, em povoamento florestal, deflagrou às 16:18 na localidade de Mata, na União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, e às 19:45 estavam no teatro de operações 283 operacionais com 77 viaturas e 10 meios aéreos.

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, Carlos Guerra, disse à agência Lusa, pelas 19:20, que os meios estavam "a ser reforçados com elementos dos distritos de Coimbra, Aveiro e Santarém, e do Comando sub-regional do Oeste do distrito de Leiria".

