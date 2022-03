Citada pela emissora pública Rádio Moçambique, Celmira Silva avançou que quatro tratores e mais de 520 toros de madeira foram apreendidos naquele parque, no referido período.

Aquela responsável falava numa ação de formação de fiscais florestais no distrito de Vilankulo, província de Inhambane, onde se situa o Parque Nacional de Zinave.

"Estes e outros resultados alcançados foram possíveis com a colaboração da polícia e governo locais, líderes comunitários e alguns membros das comunidades", disse.

A diretora-geral da ANAC assinalou que o aumento do número de fiscais de parques e reservas naturais, bem como a sua formação constituem prioridades das autoridades moçambicanas visando a intensificação da luta contra a caça furtiva.

O Parque Nacional do Zinave faz parte das Áreas de Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo (ACTF), que inclui os parques nacionais de Banhine e do Limpopo, ambos na província de Gaza, e Parque Nacional do Zinave.

As ACTF incluem igualmente os parques nacionais do Gonarezhou National Park, no Zimbabué, e o Parque Nacional Kruger na África do Sul.

