Com um total de 200.212 mortos (para 4.919.054 casos), a América Latina e as Caraíbas são a segunda região mais afetada pela pandemia do novo coronavírus, a seguir à Europa (210.435 mortos e 3.189.322 casos).

A nível mundial, foram registados 685.192 mortos (17.868.148 casos).

O Brasil, com 93.563 mortos, e o México, com 47.472, são os países da América Latina mais afetados pela pandemia, seguidos do Peru (19.408), Colômbia (10.330) e Chile (9.533).

