"O incêndio está ativo e arde com intensidade média/alta e tem, neste momento, (10:10) dois flancos com cerca de um quilómetro de extensão. Até ao momento, não há qualquer situação de população em risco", explicou o comandante António Ribeiro, daquela corporação do distrito de Viseu.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 05:46 de hoje, na localidade e freguesia de Cujó, em Castro Daire, e, às 10:10, estavam no local 134 operacionais apoiados por 40 viaturas e oito meios aéreos.

