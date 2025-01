Num balanço feito durante uma audição parlamentar, o ministro da Educação, Ciência e Inovação disse que 1.678 docentes receberam, em dezembro, o novo apoio à deslocação, com retroativos ao início do ano letivo.

O subsídio, aprovado pelo Governo no início do ano letivo, apoia os professores colocados a mais de 70 quilómetros de casa numa das 234 escolas identificadas como carenciadas e pode variar entre 150 e 450 euros.

"Mais de metade -- 852 -- receberam 450 euros", acrescentou Fernando Alexandre, adiantando que a medida já custou cerca de dois milhões de euros.

O ministro da Educação disse ainda que solicitou aos serviços a confirmação do impacto remuneratório da atribuição deste apoio e garantiu que todos os docentes beneficiários "melhoraram a situação salarial", depois de o movimento "Missão Escola Pública" ter denunciado que alguns professores passaram a receber menos devido à tributação.

O ministro da Educação está a ser ouvido no parlamento, a pedido do Bloco de Esquerda, sobre o início do ano letivo e a falta de investimento na escola pública, e da IL, sobre as metas do Plano + Aulas + Sucesso.

MCA // FPA

Lusa