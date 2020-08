Em comunicado, o ministério refere que os laboratórios de virologia processaram desde terça-feira 408 amostras, das quais 49 deram resultado positivo para o novo coronavírus no concelho da Praia, capital do país.

Destes, 25 casos foram confirmados na Cadeia Civil de São Martinho, refere o Ministério da Saúde.

Estes novos casos de covid-19 na maior cadeia de Cabo Verde, explicou hoje o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, em conferência de imprensa, resultam de amostras de contactos com outros casos positivos naquela cadeia, recolhidas em 13 de agosto, estando em curso "medidas para mitigação" e face ao estado de "sobrelotação" do espaço.

"Todos os casos positivos estão separados em alas próprias, para evitar o contágio em alas que não têm casos positivos", disse Artur Correia, sobre o reforço das medidas de segurança sanitária na cadeia da Praia, face à transmissão da covid-19.

Está em curso igualmente um reforço de pessoal de saúde na cadeia, acrescentou.

Ainda na ilha de Santiago, foram registados novos casos positivos de covid-19 nos concelhos do Tarrafal (05), Santa Catarina (02) e Santa Cruz (02).

Foram ainda confirmados 10 novos casos da doença na ilha do Sal, o segundo principal foco de transmissão no arquipélago, depois do concelho da Praia.

Nas últimas 24 horas foram ainda dados como recuperadas da doença 52 casos.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 3.321 casos da doença desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com covid-19.

Desse total, 841 casos permanecem ativos, 36 óbitos e 2.442 foram dados como recuperados, enquanto dois cidadãos estrangeiros infetados foram transferidos para os países de origem, segundo os dados do Ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

PVJ // LFS

Lusa/Fim