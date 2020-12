Segundo Franco Mufinda, foram registados 33 casos Luanda, 13 em Cabinda, 11 no Huambo, quatro em Benguela, três no Moxico, dois no Uíje, um no Cuando Cubango e um no Zaire, com idades entre 5 meses e 71 anos, dos quais 41 de sexo masculino e 27 do sexo feminino.

Um cidadão chinês de 38 anos morreu devido à doença. Outras 207 pessoas recuperaram, informou ainda Franco Mufinda durante o habitual balanço epidemiológico.