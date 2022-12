Num relatório hoje divulgado, a organização refere que estas esquadras estão presentes em 53 países de todo o mundo, quase metade das quais (pelo menos 41) na Europa, com Itália e Espanha a somar o maior número destas delegações da autoridade chinesa em território estrangeiro.

A revelação da existência destes "centros de serviço policial" foi feita em setembro passado, quando a Safeguard Defenders acusou Pequim de manter 54 esquadras em vários países -- incluindo três em Portugal (Lisboa, Porto e Madeira) com funções que passam pelo controlo de fugitivos da China e processos de regresso àquele país.

No final de outubro, a China rejeitou as acusações, referindo que as estruturas em causa servem para ajudar cidadãos chineses confinados pela pandemia de covid-19 a regressar a casa ou a renovar cartas de condução e documentos de identidade.

