Segundo o último boletim epidemiológico, foram notificados 25 casos em Luanda, seis em Benguela, quatro no Namibe, um em Malanje e um no Uíje, com idades entre os 3 e os 64 anos, sendo 28 do sexo masculino e nove feminino.

No mesmo período houve uma morte na província da Huíla (um angolano de 58 anos) e cinco pessoas recuperaram da doença.

Os laboratórios angolanos processaram 1.878 amostras por RT-PCR, num total de 379.445 amostras processadas.

Desde o início da pandemia, Angola totaliza 20.366 casos, 18.795 recuperações, 1.079 infeções ativas e 492 óbitos.

Estão internados 168 doentes e 25 pessoas encontram-se em quarentena institucional, e há 1.822 contactos em vigilância epidemiológica.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

