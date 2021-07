Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a maioria das infeção foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.482, o que representa cerca de 46% do total do país, que ultrapassou hoje os 900 mil casos acumulados.

Os mesmos dados indicam ainda que se registaram sete óbitos, menos dois do que os verificados na quinta-feira, estando agora mais 18 pessoas internadas em enfermaria, num total de 617, e mais cinco doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem 141 pessoas.

