Em conferência de imprensa de balanço da progressão da pandemia de covid-19 no arquipélago, realizada hoje na Praia, Artur Correria anunciou os primeiros dois casos do novo coronavírus confirmados na ilha do Fogo, duas mulheres residentes no município dos Mosteiros.

Nesta altura, a Brava é a única das nove ilhas habitadas de Cabo Verde sem casos diagnosticados de covid-19.