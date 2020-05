Em comunicado, no dia em que já tinha anunciado mais 13 casos positivos na cidade da Praia, o Ministério da Saúde e da Segurança Social adiantou também que estava a acompanhar 18 casos positivos e que 15 tiveram alta, depois de dois testes negativos com intervalo de 24 horas.

No mesmo comunicado, que já tinha sido atualizado no 'site' oficial do Governo (covid19.cv), o Ministério da Saúde avançou que o Laboratório de Virologia analisou 96 amostras, tendo 13 dado positivo, todas no concelho da Praia.

A mesma fonte adiantou igualmente que nove casos em seguimento também voltaram a dar resultado positivo, sendo dois na Praia e sete na Boa Vista.

O Ministério da Saúde informou ainda que um caso positivo em seguimento na ilha de São Vicente, uma cidadã chinesa, aguarda o segundo teste negativo para ter alta hospitalar.

Cabo Verde regista até ao mesmo 165 casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus, distribuídos pelas ilhas de Santiago (106), Boa Vista (56) e São Vicente (3).

Dos 165 casos positivos, o país já registou 33 doentes recuperados, dois óbitos e dois doentes que viajaram para os seus países de origem, fazendo com que neste momento tenha 126 doentes ativos.

As ilhas de Santiago e da Boa Vista, que juntas somam um total de 162 casos acumulados, entraram hoje no terceiro período de estado de emergência em Cabo Verde, em vigor até ao final do dia 14 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou cerca de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

RIPE // CSJ

Lusa/fim