Trata-se de um grupo composto por 12 estudantes, metade dos quais mulheres, que foram formados no Parque Nacional da Gorongosa nos últimos dois anos, indica a instituição numa nota de imprensa.

"Este programa de Mestrado é realizado inteiramente dentro do Parque Nacional da Gorongosa e oferece formação em biologia da conservação, ecologia e gestão ambiental. Os estudantes têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nos seus cursos para projetos de investigação prática no campo para as suas dissertações finais", refere a nota.

Com o novo grupo de formados, sobe para 24 o número de pessoas que já frequentaram o curso, que é ministrado em parceria com as universidades Zambeze, Lúrio e o Instituto Superior Politécnico de Manica.

"Estes graduados agora aplicarão os seus conhecimentos e habilidades recém-adquiridas em diferentes áreas. A maioria já tem empregos ou estágios em conservação", acrescenta a nota.

O Parque Nacional da Gorongosa é hoje uma das principais áreas de conservação de Moçambique, com uma grande variedade de vida selvagem.

Localiza-se na província de Sofala, na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados

O parque da Gorongosa acolhe alguns dos ecossistemas biologicamente mais ricos e geologicamente diversos do continente, estando atualmente a ser revalorizado com várias iniciativas após ter sido fortemente afetado pela guerra civil de 16 anos em Moçambique, um conflito que terminou 1992.

