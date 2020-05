Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social divulgou que o Laboratório de Virologia realizou 81 exames, dos quais oito deram positivo na cidade da Praia e um em Santa Cruz, que passa a ser o quarto município em Santiago com casos confirmados.

Registaram-se mais dois casos em São Domingos, elevando para quatro os casos neste concelho.

"A maioria dos casos confirmados encontra-se com evolução favorável, continuando um dos doentes em estado crítico", avançaram as autoridades de saúde cabo-verdianas.

Com estes novos casos, Cabo Verde para a ter um acumulado de 326, dos quais 67 recuperados, dois óbitos e dois doentes transferidos para os seus países, totalizando assim 265 casos ativos.

A ilha de Santiago, que regista casos todos os dias e que concentra mais de 80% do total da doença no arquipélago, entrou hoje no quarto período de estado de emergência, para vigorar até 29 de maio, mas com menos restrições.

Em África, há 2.556 mortos confirmados, com quase 75 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

