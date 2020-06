De acordo com atualização feita na página oficial do Governo e gerida pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (covid19.cv), o país regista um total de 1.165 casos confirmados, mais 10 do que no dia anterior.

Na mesma atualização, os número de pessoas recuperadas passou a ser de 608, mais 39 do que o dia anterior, que era de 569, entre eles o único caso que estava ativo há 22 dias na Boa Vista, a ilha que registou o primeiro caso da doença no país.

Do total, o país contabiliza ainda 12 óbitos, dois doentes foram transferidos para os seus países e tem neste momento 543 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 501 mil mortos e infetou mais de 10,16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

