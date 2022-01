De acordo com os resultados globais, divulgados no site da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna (SGMAI), as legislativas de domingo foram ganhas pelo PS, com 41,68% dos votos e 117 deputados eleitos e o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,80% dos votos e 71 deputados, faltando ainda apurar os resultados dos círculos da Europa e Fora da Europa.

A taxa de abstenção foi de 42,04%.

As legislativas de 06 de outubro de 2019 foram ganhas pelo PS, que obteve 36,34% dos votos e elegeu 108 deputados. O PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76% dos votos e 79 deputados. Nessas eleições, a taxa de abstenção foi de 51,43%.

Além da maioria absoluta socialista, as legislativas de domingo mudaram o cenário parlamentar, com o Chega a ficar como a terceira força política (passando de um para 12 deputados eleitos), lugar que em 2019 era ocupado pelo Bloco de Esquerda (BE).

Também a Iniciativa Liberal, que há três anos foi o oitavo partido mais votado, elegendo um deputado, vê reforçada a sua presença no parlamento, passando para a quarta posição, ao eleger oito deputados, um lugar que em 2019 era ocupado pelo PCP.

O BE desceu uma posição, sendo agora a quinta força mais representada, sendo seguida pela CDU. O PAN vê a sua representação parlamentar descer de quatro deputados eleitos em 2019 para um, enquanto o Livre mantém um deputado no Parlamento

As legislativas de domingo ficam igualmente marcadas pela perda de representação parlamentar do CDS-PP, que em 2019 foi o quinto partido mais votado, elegendo cinco deputados, com o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, a demitir-se no seguimento destes maus resultados. O Partido Ecologista `Os Verdes´, que concorreu em coligação com o PCP, perdeu a representação parlamentar.

Resultados globais -- Legislativas 2022

(Quando falta apurar os resultados dos círculos Europa e Fora da Europa)

Partidos Percentagem Deputados eleitos

PS 41,68% 117

PPD/PSD 27,80% 71

CHEGA -- 7,15% 12

IL 4,98% 8

BE 4,46% 5

PCP-PEV 4,39% 6

CDS-PP 1,61%

PAN 1,53% 1

Livre 1,28% 1

PPD/PSD.CDS-PP 0,94% 3

PPD/PSD.CDS-PP.PPM

0,53% 2

RIR 0,42%

JPP 0,20%

PCTP/MRPP 0,20%

ADN 0,19%

MPT 0,12%

MAS 0,11%

VoltP 0,10%

Ergue-te 0,09%

PTP 0,06%

NC 0,06%

Aliança 0,04%

PPM -- 0,00

Resultados globais -- Legislativas 2019

Partidos Percentagem Deputados eleitos

PS 36,34% 108

PSD 27,76% 79

BE 9,52% 19

CDU 6,33% 12

CDS-PP 4,22% 5

PAN 3,32% 4

CHEGA 1,29% 1

IL 1,29% 1

LIVRE 1,09% 1

Aliança 0,77%

PCTP/MRPP 0,69%

RIR 0,67%

PNR 0,33%

MPT 0,25%

NC 0,24%

PDR 0,22%

PURP 0,22%

JPP 0,20%

PPM 0,16%

PTP 0,16%

MAS 0,06%

