Na mesma data, a ANAC celebra o seu 9.º aniversário e também "a redução da incidência de atos de caça furtiva, em especial do elefante (com destaque para a Reserva Especial do Niassa)", lê-se no comunicado distribuído hoje à imprensa.

A ANAC assinala o seu 9.º ano com o lema "As Nossas Soluções estão na Natureza" e que é uma "mensagem de apelo para que todos olhem mais para os ecossistemas como a base da nossa sobrevivência como espécie humana".