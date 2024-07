"Marcial Macome assume o importante papel de chefe de informação e porta-voz do partido (...). [A Renamo] celebra a nomeação de novos quadros para cargos estratégicos, visando impulsionar a caminhada rumo à vitória nas eleições de outubro", divulgou a formação política na sua página da rede social Facebook.

Segundo o partido, a nomeação de novos quadros reflete a procura por dinamismo e eficiência na preparação das eleições gerais de 09 de outubro, além de evidenciar a confiança na capacidade e comprometimento dos nomeados.

Entre outros membros, o partido também nomeou Geraldo Carvalho para chefe do departamento nacional de mobilização, Ezequiel Gusse, para chefe do departamento nacional de formação e estudos estratégicos, além de ter também reconduzido alguns membros para os mesmos cargos.

O antigo porta-voz José Manteigas passa a ocupar a função de presidente da mesa do conselho nacional da Renamo.

"A recondução de outros quadros em posições-chave reforça a continuidade e estabilidade necessárias para alcançar os objetivos do partido", referiu a Renamo, reafirmando o seu compromisso com a "renovação e fortalecimento interno", numa altura em que a liderança do partido é questionada.

Ossufo Momade tem sido externa e internamente criticado devido à alegada inércia face a supostas irregularidades nas eleições autárquicas moçambicanas de outubro, sendo também acusado de negligência face à situação dos guerrilheiros do partido desmobilizados à luz do acordo de paz com o Governo.

Moçambique realiza em 09 de outubro eleições gerais, que incluem, além de legislativas e provinciais, presidenciais, às quais já não pode concorrer o atual Presidente, Filipe Nyusi, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.

