O diretor clínico do HCN, Anselmo Vilanculos, citado hoje pelo jornal Notícias, o maior diário moçambicano, avançou que o regresso das consultas será feito com um número menor de atendimentos diários em comparação com as frequências do período anterior à interrupção, em abril.

Nesse sentido, prosseguiu, serão admitidos 20 doentes por médico por dia contra 50 por médico do período anterior à suspensão das consultas externas.