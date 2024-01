MAI prevê que se possa votar em 13.500 mesas nas europeias e o processo envolva 67 mil pessoas

O ministro da Administração Interna anunciou hoje que nas próximas eleições europeias, as primeiras com cadernos eleitorais desmaterializados, se poderá votar em 13.500 mesas de voto, com mais de 67 mil pessoas envolvidas no processo em todo o país.