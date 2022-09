"Já dei ordens secretas para o estabelecimento de bases militares na zona. Novas bases militares, não bases militares tradicionais, novas em conceito, na sua integração com a população, na sua ocupação territorial, na sua capacidade de vigilância e de reação armada", disse.

Maduro falava durante as celebrações do 17.º aniversário do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas (CEOFANB) da Venezuela, evento que foi transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Segundo o governante, entre a península de Paraguaná, no estado venezuelano de Falcón, e as ilhas de Aruba, Bonaire e Curaçau, territórios dos Países Baixos situados a poucos quilómetros, funciona "um corredor de narcotráfico, uma das rotas do narcotráfico colombiano para a Europa".

Por outro lado, Maduro explicou que as FANB têm realizado várias operações para combater grupos de narcotraficantes da Colômbia que usam o território venezuelano.

Maduro instou as autoridades dos Países Baixos e os governos locais de Aruba, Bonaire e Curaçau a estarem atentos e a trabalharem de maneira coordenada com a Venezuela no combate ao narcotráfico.

Em 05 de setembro, as autoridades venezuelanas anunciaram que tinham confiscado na península de Paraguaná 2.864,55 quilogramas de marijuana, a maior quantidade apreendida na última década.

FPG // VQ

Lusa/Fim