De acordo com o governante madeirense, a administração da terceira dose da vacina contra o SARS-CoV-2 terá início assim que a Agência Europeia do Medicamento dê autorização aos Estados para avançar com o processo e incidirá sobre os grupos de risco.

Pedro Ramos falava aos jornalistas na apresentação do Plano Outono/Inverno 2021-2022, no Funchal, que abarca três eixos: combate às infeções respiratórias sazonais associadas às baixas temperaturas, incluindo o SARS-CoV-2; combate a todas as patologias não covid-19; e promoção da literacia e comunicação, com vista a elucidar a população sobre estas doenças.

O secretário regional explicou que a vacinação contra a gripe vai decorrer em duas fases, sendo que a primeira -- nove mil doses -- teve início hoje e visa grupos de risco, ao passo que a segunda fase deverá arrancar na segunda quinzena de outubro.

No total, a Região Autónoma da Madeira terá acesso a 68 mil vacinas, mais 21% do que no ano passado.

Pedro Ramos indicou o processo de inoculação contra a gripe vai decorrer nos centros instalados em todos os concelhos do arquipélago, no âmbito da campanha contra a covid-19.

"Há toda uma logística implantada na Região Autónoma da Madeira. Temos uma estrutura montada em cada concelho. Portanto, vamos aproveitar toda a logística que está montada e vamos aproveitar para vacinar o mais rapidamente possível", declarou.

DC // MCL

Lusa/Fim